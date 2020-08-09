При проведении международной кампании помощи Ливану Макрон рассчитывает на поддержку РФ
16:30 09.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Париж рассчитывает на поддержку Москвой его инициатив по мобилизации международной поддержки Бейруту. Об этом сообщил в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон на открытии видеоконференции доноров по координации помощи Ливану, пострадавшему 4 августа от мощного взрыва в бейрутском порту.
"В нашей конференции участвуют 15 государств, - отметил он. - Мы также обращались к России и Турции, и я уверен, что они окажут поддержку".
Французский лидер отметил, что эта кампания должна стать "демонстрацией единства мира в поддержке Ливана и его народа". "Несмотря на различия во мнениях весь мир должен быть един в этих усилиях", - считает Макрон.
Президент Франции подчеркнул, что "помощь должна идти вместе с мониторингом под эгидой ООН, который позволит организовать работу на месте при поддержке Всемирного банка и Международного валютного фонда". "Важно, чтобы помощь как можно быстрее смогла быть оказана неправительственным организациям, гражданскому обществу", - заявил Макрон.
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