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При проведении ﻿международной кампании помощи Ливану Макрон рассчитывает на поддержку РФ

16:30 09.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Париж рассчитывает на поддержку Москвой его инициатив по мобилизации международной поддержки Бейруту. Об этом сообщил в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон на открытии видеоконференции доноров по координации помощи Ливану, пострадавшему 4 августа от мощного взрыва в бейрутском порту.

"В нашей конференции участвуют 15 государств, - отметил он. - Мы также обращались к России и Турции, и я уверен, что они окажут поддержку". 

Французский лидер отметил, что эта кампания должна стать "демонстрацией единства мира в поддержке Ливана и его народа". "Несмотря на различия во мнениях весь мир должен быть един в этих усилиях", - считает Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что "помощь должна идти вместе с мониторингом под эгидой ООН, который позволит организовать работу на месте при поддержке Всемирного банка и Международного валютного фонда". "Важно, чтобы помощь как можно быстрее смогла быть оказана неправительственным организациям, гражданскому обществу", - заявил Макрон.

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