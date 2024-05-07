Австрия, Ирландия, Мальта и Швейцария направили НАТО предложение о сотрудничестве — СМИ

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа из четырех нейтральных европейских государств в составе Австрии, Ирландии, Мальты и Швейцарии в конце 2023 года направила в адрес Североатлантического альянса письмо с предложением о расширенном сотрудничестве. Об этом сообщила австрийская газета Die Presse со ссылкой на документ.

По данным издания, после вступления в НАТО Финляндии и Швеции указанные государства намерены позиционировать свою группу как WEP4 (четверка западноевропейских партнеров). В письме в адрес альянса страны неформального объединения называют себя «ближайшими партнерами блока в деле общих ценностей» и подчеркивают «растущую важность» своего партнерства с НАТО в текущий период. Они также упоминают рост нестабильности на Европейском континенте.

В письме государства WEP4 указывают на намерения расширить свое участие в военных маневрах НАТО, в том числе учениях по кризисному реагированию. Нейтральные страны хотели бы добиться «привилегированного доступа к документам и информации НАТО», нарастить обмен разведывательными данными, а также наладить взаимодействие с альянсом в сферах кибербезопасности, защиты объектов критической инфраструктуры и борьбы «с новыми подрывными технологиями».

В МИД Австрии сообщили изданию, что Вена планирует использовать формат WEP4, «чтобы привлечь внимание к своему вкладу и возможностям для европейской безопасности». При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что вопрос вступления страны в НАТО на повестке дня не стоит.