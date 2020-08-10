Россияне просят выплатить еще 10 тысяч рублей в августе
09:20 10.08.2020
Теперь граждане обратились к властям с просьбой повторить выплату в августе. Детей надо собирать в школу, но многие предприятия, где трудились родители, еще не вернулись к работе в полном объеме. tdnu.ru
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