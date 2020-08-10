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НОВОСТИ

Россияне просят выплатить еще 10 тысяч рублей в августе

09:20 10.08.2020

Продолжается сбор подписей под петицией с просьбой выплатить по 10 000 рублей на ребенка в августе, сообщает ToDay News Ufa. На сегодняшний день собрано около 250 тысяч подписей, информирует портал, где размещено обращение. Напомним: в июне и июле семьи с детьми до 16 лет могли единовременно получить выплаты, инициированные президентом России Владимиром Путиным в качестве антикризисной меры при пандемии.

Теперь граждане обратились к властям с просьбой повторить выплату в августе. Детей надо собирать в школу, но многие предприятия, где трудились родители, еще не вернулись к работе в полном объеме.  tdnu.ru

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