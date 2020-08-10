Выборы в Белоруссии не отвечали минимальным стандартам демократии - кабмин ФРГ
14:00 10.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство ФРГ считает, что во время голосования в Белоруссии не соблюдались даже минимальные стандарты проведения демократических выборов, что неприемлемо. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Очевидно, что во время президентских выборов там (в Белоруссии - прим. ТАСС) не соблюдались минимальные стандарты демократических выборов. На наш взгляд, это неприемлемо", - сказал он. "Многочисленные сообщения о систематических нарушениях достойны доверия. В этой связи вызывает большое сожаление, что Белоруссия не предоставила никакой возможности работать наблюдателям ОБСЕ", - утверждал Зайберт.
"Политическое руководство страны должно принять волю народа", - добавил он.
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