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НОВОСТИ

Премьер Ливана объявил об отставке правительства

20:40 10.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил в понедельник об отставке кабинета технократов.

В своем прощальном телеобращении к народу он сообщил, что "система коррупции оказалась сильнее ливанского государства". "Мы не преследовали никаких личных амбиций, но те круги, которые находились у власти на протяжении 30 лет, развернули травлю правительства и настроили против него народ", - сказал он.

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