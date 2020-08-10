Премьер Ливана объявил об отставке правительства

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил в понедельник об отставке кабинета технократов.

В своем прощальном телеобращении к народу он сообщил, что "система коррупции оказалась сильнее ливанского государства". "Мы не преследовали никаких личных амбиций, но те круги, которые находились у власти на протяжении 30 лет, развернули травлю правительства и настроили против него народ", - сказал он.