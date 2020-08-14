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Новый договор предусматривает постоянное присутствие войск США в Польше - чиновник

11:20 14.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый договор о военном сотрудничестве между США и Польшей предусматривает постоянное присутствие американских войск на польской территории. Об этом сообщил в пятницу Польскому агентству печати глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

"Договор соответствует новому статусу присутствия американских войск в Польше, которое станет уже не периодическим, а постоянным. И это изменение требует новых юридических норм, касающихся пребывания американских войск на территории Польши", - сказал он.

По словам Щерского, детали соглашения обсуждались между представителями польского и американского оборонных ведомств долгое время и окончательный вариант документа был выработан только в конце июля этого года. После подписания соглашения "Польша станет центром региональной безопасности, если говорить об американском военном присутствии", сказал чиновник.

Договор подпишут в субботу 15 августа госсекретарь США Майкл Помпео и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Церемония пройдет в президентском дворце в Варшаве в присутствии президента Польши Анджея Дуды.

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