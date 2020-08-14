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ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов, Лукашенко избран президентом

14:32 14.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко победил на выборах главы государства, которые состоялись 9 августа. Соответствующая информация опубликована в пятницу на сайте ЦИК страны.

"Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко", - говорится в заявлении.

По данным комиссии, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а за Светлану Тихановскую, которую называли его основным конкурентом, проголосовали 10,12% избирателей.

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