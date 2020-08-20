В РАН высказали версии возникновения снятых с МКС объектов

12:20 Источник: Известия

Неизвестные объекты, запечатленные российским космонавтом Иваном Вагнером с борта МКС, могут быть космическим мусором или спутниками Starlink. Такое мнение выразили эксперты и ученые РАН. По словам, научного руководителя Института космических исследований РАН Льва Зеленого, вероятно, снятые объекты являются спутниками связи, запущенными компанией Илона Маска SpaceX.

Однако интересным фактом, по его словам, является то, что объекты появились и быстро исчезли.

«Этому тоже есть объяснение. Мы их видим, когда они отражают солнечный свет. Отражение удерживается недолго», — цитирует его 19 августа «РИА Новости».

С экспертом согласился и заместитель директора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков.

«Как вариант объяснения — другой искусственный спутник, который виден как точечный объект. Он дал блики на оптике камеры. В пользу этой версии говорит равное расстояние между изображениями», — сказал ученый «Газете.ру».

При этом эксперт космической отрасли Иван Моисеев предположил, что объектами могут быть и части мусора, отделившиеся от МКС.

«Пролетающие спутники и обломки их проносятся мимо МКС с такой скоростью, что заметить их невозможно. А вот элементы, которые от МКС отделяются, например, куски вакуумной обшивки, их вполне можно заметить», — сказал он «Интерфаксу». Известия