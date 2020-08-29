0
0
122
НОВОСТИ

На марш против расизм в Вашингтоне собрались тысячи протестующих

09:05 29.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тысячи протестующих собрались в пятницу у мемориала 16-му президенту США Аврааму Линкольну (1809-1865) на центральном бульваре американской столицы на манифестацию, приуроченную к 57-й годовщине марша на Вашингтон, проведенного знаменитым темнокожим правозащитником, лауреатом Нобелевской премии мира Мартином Лютером Кингом (1929-1968).

Протестная акция началась с выступлений активистов со ступеней здания, с которых в свое время произносил речь сам Кинг. Люди заполнили всю территорию вокруг знаменитого прямоугольного пруда перед мемориалом. Затем собравшиеся направились к расположенному здесь же неподалеку мемориалу Кингу.

Марш проходил под лозунгом "Уберите свое колено с моей шеи". Это является отсылкой к событиям в Миннеаполисе (штат Миннесота) в мае, когда убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда спровоцировало массовые протесты по всей стране под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение". Тогда при задержании мужчины полицейские применили удушающий захват, прижав ему шею коленом. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:10 29.08.2020
Срок ареста белорусского оппозиционера Статкевича продлили на два месяца - супруга
0
70
10:00 29.08.2020
МИД КНР считает Европу партнером Китая, а не конкурентом
0
78
09:20 29.08.2020
Из-за поездок Трампа в Секретной службе США выросло число заражений коронавирусом - СМИ
0
147
09:15 29.08.2020
Через международный механизм COVAX Мексика рассчитывают получить доступ к 18 вакцинам от коронавируса
0
148
09:10 29.08.2020
К ﻿ежегодной акции "Ночь кино" присоединятся более 60 регионов России
0
140
20:40 28.08.2020
На площади Независимости в Минске ОМОН начал производить задержания мужчин, женщин не трогают
0
636
20:30 28.08.2020
На съезде партии республиканцев в Северной Каролине четыре участника заразились коронавирусом
0
584
20:20 28.08.2020
США: После прибытия Нацгвардии ﻿в Висконсин беспорядки прекратились
0
734
20:10 28.08.2020
На минской площади Независимости несколько десятков женщин выстроились в "цепь солидарности"
0
623
20:00 28.08.2020
Для борьбы с коронавирусом Венгрия с 1 сентября ограничивает въезд
0
552

Возврат к списку