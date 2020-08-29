На марш против расизм в Вашингтоне собрались тысячи протестующих

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тысячи протестующих собрались в пятницу у мемориала 16-му президенту США Аврааму Линкольну (1809-1865) на центральном бульваре американской столицы на манифестацию, приуроченную к 57-й годовщине марша на Вашингтон, проведенного знаменитым темнокожим правозащитником, лауреатом Нобелевской премии мира Мартином Лютером Кингом (1929-1968).

Протестная акция началась с выступлений активистов со ступеней здания, с которых в свое время произносил речь сам Кинг. Люди заполнили всю территорию вокруг знаменитого прямоугольного пруда перед мемориалом. Затем собравшиеся направились к расположенному здесь же неподалеку мемориалу Кингу.

Марш проходил под лозунгом "Уберите свое колено с моей шеи". Это является отсылкой к событиям в Миннеаполисе (штат Миннесота) в мае, когда убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда спровоцировало массовые протесты по всей стране под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение". Тогда при задержании мужчины полицейские применили удушающий захват, прижав ему шею коленом. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.



