Врачи клиники "Шарите" сообщили о текущем состоянии Алексея Навального
18:36 02.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Блогер Алексей Навальный остается на искусственной вентиляции легких, хотя симптомы продолжают идти на спад. Об этом заявили в среду в берлинской клинике "Шарите", где он находится на лечении.
"Состояние здоровья Алексея Навального по-прежнему остается серьезным. Симптоматика блокировки холинэстеразы, вызванной отравлением, все больше спадает", - говорится в заявлении. "Алексей Навальный продолжает проходить лечение в отделении интенсивной терапии и подключен к ИВЛ", - добавили в клинике.
Специалисты "Шарите" исходят из того, что ухудшение здоровья Навального будет длительным. "Долгосрочные последствия тяжелого отравления по-прежнему нельзя исключать", - отмечается в заявлении.
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