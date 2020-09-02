Врачи клиники "Шарите" сообщили о текущем состоянии Алексея Навального

18:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блогер Алексей Навальный остается на искусственной вентиляции легких, хотя симптомы продолжают идти на спад. Об этом заявили в среду в берлинской клинике "Шарите", где он находится на лечении.

"Состояние здоровья Алексея Навального по-прежнему остается серьезным. Симптоматика блокировки холинэстеразы, вызванной отравлением, все больше спадает", - говорится в заявлении. "Алексей Навальный продолжает проходить лечение в отделении интенсивной терапии и подключен к ИВЛ", - добавили в клинике.

Специалисты "Шарите" исходят из того, что ухудшение здоровья Навального будет длительным. "Долгосрочные последствия тяжелого отравления по-прежнему нельзя исключать", - отмечается в заявлении.