Чуть больше 0,6% населения России перенесли коронавирусную инфекцию - Попова

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более чем у 0,6% россиян с 1 января 2020 года был подтвержден коронавирус. Об этом сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на XII Eжегодном Всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням.

"Сегодня в РФ чуть больше 0,6% от всего населения, которые имеют подтверждение новой коронавирусной инфекции за прошедшие месяцы с 1 января текущего года", - сказала Попова.