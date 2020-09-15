Российские истребители поднимались на "перехват" трех стратегических бомбардировщиков США над Черным морем
22:40 14.09.2020 Источник: Интерфакс
Российские военные подняли в воздух четыре истребителя для сопровождения трех американских стратегических бомбардировщиков B-52 над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
Американские самолеты приближались к госгранице РФ со стороны Украины и были обнаружены российскими радиолокационными средствами над акваторией Черного моря, говорится в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".
"Для опознавания обнаруженных воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 и два истребителя Су-30 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа", - сообщили российские военные.
"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
В Национальном центре управления обороной сообщили, что после удаления американских самолетов от госграницы РФ истребители вернулись на аэродромы базирования.
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