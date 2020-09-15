0
0
114
НОВОСТИ

Российские истребители поднимались на "перехват" трех стратегических бомбардировщиков США над Черным морем

22:40 14.09.2020 Источник: Интерфакс

Российские военные подняли в воздух четыре истребителя для сопровождения трех американских стратегических бомбардировщиков B-52 над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Американские самолеты приближались к госгранице РФ со стороны Украины и были обнаружены российскими радиолокационными средствами над акваторией Черного моря, говорится в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

"Для опознавания обнаруженных воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 и два истребителя Су-30 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа", - сообщили российские военные.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

В Национальном центре управления обороной сообщили, что после удаления американских самолетов от госграницы РФ истребители вернулись на аэродромы базирования.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 14.09.2020
Фальков считает недопустимым обязывать студентов покупать защитные маски на свои средства
0
189
21:20 14.09.2020
Россия снимает резерв из силовиков, который был создан на границе с Белоруссией
0
242
20:40 14.09.2020
РФ не захоранивает, а тщательно перерабатывает "урановые хвосты" из Европы - глава Росатома
0
274
20:20 14.09.2020
Андрей Воробьев поручил обеспечить жителей питьевой водой
0
279
20:00 14.09.2020
Глава МИД РФ отменил визит в Берлин
0
319
19:20 14.09.2020
Материнский капитал вырастет в 2021 году до 483 882 рублей
0
302
18:40 14.09.2020
Япония должна обсуждать с РФ принадлежность "северных территорий" - будущий премьер
0
320
18:00 14.09.2020
Врачи сообщили о заметном улучшении состояния здоровья Алексея Навального
0
451
17:32 14.09.2020
Иностранцам, возможно, придется платить за получение права работать в РФ
0
367
17:12 14.09.2020
Полеты ядерных бомбардировщиков США в небе Украины станут регулярными - ВСУ
0
443

Возврат к списку