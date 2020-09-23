Ассоциация страховщиков судовладельцев отказалась от сотрудничества с Nord Stream 2
09:20 23.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ассоциация международных страховщиков судовладельцев предупредила своих членов об опасности работы с оператором "Северного потока - 2" из-за американских санкций. Об этом говорится в циркуляре организации, опубликованном на ее сайте.
"Данным циркуляром выражается беспокойство по поводу позиции Соединенных Штатов по усилению санкционных положений в отношении строительства трубопровода "Северный поток - 2" и трубопровода "Турецкий поток", а также тех, кто предоставляет суда и услуги для любого из этих проектов," - говорится в сообщении ассоциации.
Более того, в тексте сообщается что члены ассоциации должны помнить, что "не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в незаконную деятельность, или деятельность, которая ставит клуб под угрозу нарушения санкций."
Отмечается, что в свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") и PEESA ("О защите энергетической безопасности Европы"), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам Nord Stream 2 или Turk Stream.
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