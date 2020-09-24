Байден прокомментировал отказ Трампа осуществить мирную передачу власти

09:32 Источник: Газета.Ru

Кандидат в президенты от Демократической партии Джозеф Байден прокомментировал отказ президента США Дональда Трампа мирно передать власть в случае проигрыша на ноябрьских выборах. Об этом сообщает The Hill.

Политик отметил, что это заявление его «развеселило».

«Я спросил, в какой стране мы находимся? Послушайте, он (Трамп. — Газета.Ru») говорит самые иррациональные вещи. Я не знаю, что сказать», — заявил Байден. Газета.Ru