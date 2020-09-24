Байден прокомментировал отказ Трампа осуществить мирную передачу власти
09:32 24.09.2020 Источник: Газета.Ru
Кандидат в президенты от Демократической партии Джозеф Байден прокомментировал отказ президента США Дональда Трампа мирно передать власть в случае проигрыша на ноябрьских выборах. Об этом сообщает The Hill.
Политик отметил, что это заявление его «развеселило».
«Я спросил, в какой стране мы находимся? Послушайте, он (Трамп. — Газета.Ru») говорит самые иррациональные вещи. Я не знаю, что сказать», — заявил Байден. Газета.Ru
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