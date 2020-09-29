Макрон не сомневается, что против Навального было применено химическое оружие
09:00 29.09.2020 Источник: Эхо Москвы
Президент Франции Эмманюэль Макрон не сомневается, что против Алексея Навального было применено химическое оружие.
Он призвал Россию дать объяснения по этому поводу. Макрон отметил, что в отношении главного критика Кремля была предпринята попытка убийства. Этот акт агрессии произошел на российской территории, Москва должна объяснить ситуацию, подчеркнул французский лидер. В Кремле ранее неоднократно говорили, что у них нет оснований для возбуждения уголовного дела по факту отравления Навального. Кроме того, российская сторона настаивает, что немецкие власти отказываются предоставить информацию по этому вопросу. Эхо Москвы
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