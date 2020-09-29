В России за сутки выявили 8 232 случая заражения коронавирусом

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 8 232, общее количество инфицированных достигло 1 167 805. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным штаба, суточный рост составляет 0,7%.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось в России за сутки на 6 479, всего уже выздоровели 952 399 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 81,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса увеличилось в России за сутки на 160 против 61 днем ранее, всего от инфекции умерли 20 545 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России.