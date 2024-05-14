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Западная и северная части Волчанска контролируются силами РФ, идут уличные бои — Ганчев

12:20 14.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы контролируют западную и северную части Волчанска в Харьковской области, в городе идут уличные бои, сообщил в эфире Первого канала глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«Пока еще украинские вооруженные формирования оказывают сопротивление и в самом городе, и на подступах к нему — с востока, поселок Волчанские хутора еще нашими войсками полностью не взят. При этом западная и северная части Волчанска уже контролируются российскими войсками, наши ребята сейчас продолжают движение в районе мясокомбината и так далее. Занимаются удобные позиции для дальнейшего продвижения по городу и пригороду вокруг Волчанска», — сказал он.

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