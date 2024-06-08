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Фицо призвал голосовать на выборах в ЕП за кандидатов, поддерживающих мир

15:00 08.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, проголосовал на выборах в Европарламент и призвал избирателей отдавать свои голоса за кандидатов, которые «будут поддерживать мирные инициативы, а не продолжение войны». Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«Я проголосовал в больнице, так как и эти выборы важны. Необходимо избирать депутатов Европарламента, которые будут поддерживать мирные инициативы, а не продолжение войны, — написал Фицо. — Согласие, данное западными странами Украине на использование западного оружия для атак на цели на российской территории, является лишь доказательством того, что крупные западные демократии не желают мира, а эскалации напряженности [в отношениях] с РФ, что, конечно, произойдет».

Фицо написал, что, находясь на посту премьера Словакии, он не будет втягивать республику в военные авантюры. «В рамках наших небольших словацких возможностей буду делать все, чтобы миру было отдано предпочтение перед войной», — отметил глава словацкого правительства.

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