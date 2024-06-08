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НОВОСТИ

В РФ каждый месяц выдают порядка 800 тысяч полисов ОМС

12:00 08.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 800 тысяч полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) выдается в России каждый месяц, сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава ФОМС Илья Баланин.

«В России ежемесячно выдается порядка 800 тыс. полисов ОМС. Это постоянный ежедневный процесс, рождаются новые люди, кто-то получаетроссийское гражданство и так далее», — сказал он.

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