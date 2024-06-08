AI Journey на ПМЭФ: эксперты обсудили влияние искусственного интеллекта на современный мир

15:40

Спикеры Сбера, Института AIRI и СПбГУ рассказали о последних трендах в сфере искусственного интеллекта (AI), его роли в обществе и доверии к технологиям на его основе в ходе сессии «AI Journey: путешествие в мир искусственного интеллекта» на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как подчеркнул модератор сессии, кандидат физико-математических наук, начальник Управления развития перспективных технологий AI Сбербанка, научный консультант AIRI Семен Буденный, искусственный интеллект – это главная технология настоящего и будущего, открывающая каждому человеку мир безграничных возможностей. В своем докладе спикер рассказал про тренды развития искусственного интеллекта и про вызовы для AI-сообщества и бизнеса. До 2022 года AI-технологии были скрыты от глаз потребителей, использовались для улучшения сервисов и продуктов, оптимизации процессов. Однако благодаря трансформерам, архитектуре глубинных нейросетей, созданной несколько лет назад, искусственный интеллект становится конечным продуктом. Вдобавок снижается порог входа для пользователей, которые не являются специалистами в этой области. В том числе это стало возможным благодаря росту генеративного AI. Он основан на трех принципах: мультимодальности, мультиагентности и мультизадачности. Универсальные большие языковые модели сегодня используются в различных сферах. Совершенствуется обработка текста, развивается генеративное искусство в части создания изображений, звуков и видео. Сегодня синтезированный контент становится сложно отличить от созданного человеком.

Ованес Петросян, директор Центра искусственного интеллекта и науки о данных СПбГУ, рассказал о развитии искусственного интеллекта вещей (AIoT). Технология использует алгоритмы и AI, расширяя возможности устройств интернета вещей, делая их умнее, эффективнее и автономнее. Так, в умном доме AIoT подразумевает интеграцию AI-технологий с IoT-устройствами. Эта комбинация позволяет умным устройствам учиться у пользователей, адаптироваться к их предпочтениям и принимать решения на основе собранных данных.

Алексей Осадчий, руководитель научной группы «Нейроинтерфейсы» Института AIRI, директор Центра биоэлектрических интерфейсов НИУ ВШЭ, рассказал, как разговаривать с человеческим мозгом с помощью AI. Как отметил спикер, предстоящие исследования в области системной нейробиологии будут в значительной степени определяться наличием нейроинтерфейсных инструментов, обеспечивающих двунаправленное и зависящее от контекста взаимодействие с нервной тканью. Такие интерфейсы смогут естественным образом вписываться в работу нервных тканей, адаптироваться к их функциональному состоянию и взаимодействовать с ними посредством считывания, декодирования, кодирования и прямой записи новой информации. Эксперт привел примеры современных нейроинтерфейсов и описал тенденции развития этой прикладной области науки.

Еще один участник сессии, руководитель группы «Доверенные и безопасные интеллектуальные системы» Института AIRI, научный сотрудник Лаборатории вычислительного интеллекта Сколтеха Олег Рогов, поднял тему доверия к искусственному интеллекту. Ученый отметил, что сегодня AI оптимизирует бизнес-процессы, снижает затраты и увеличивает производительность труда. Генеративный AI, например, ускоряет создание контента и разработку новых продуктов, повышает качество существующих решений. Кроме этого, анализирует огромные массивы данных, выявляет закономерности и предлагает более точные прогнозы по различным направлениям. Это позволяет людям и компаниям принимать обоснованные решения на основе объективных данных.

AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») – ежегодная конференция Сбера, которая собирает ведущих специалистов в области искусственного интеллекта. Мероприятие посвящено передовым AI-разработкам, их роли в научных открытиях, в развитии бизнеса и общества, а также популяризации технологий на их основе среди молодежи. В прошлом году с докладами на AI Journey выступили более 200 авторитетных экспертов из России, Индии, Китая и других государств. С 2020 года Сбер в рамках конференции проводит отдельный трек для школьников – AIJ Junior.