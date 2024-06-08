Армия Израиля освободила в Газе четырех заложников, включая россиянина
16:00 08.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильские военные провели спецоперацию в секторе Газа, в результате которой освободили четырех израильтян, удерживавшихся палестинскими радикалами в заложниках с 7 октября 2023 года. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
По ее информации, операция проводилась в районе лагеря палестинских беженцев Нусейрат в центральной части анклава. По ее итогам освобождены четыре человека: Ноа Аграмани (25 лет), Альмог Меир (21 год), Шломи Зив (40 лет) и Андрей Козлов (27 лет), имеющий также и российское гражданство. Все они здоровы и уже доставлены в больницу «Шиба» в пригороде Тель-Авива для прохождения медосмотра, сообщили в армии.
НОВОСТИ
- 15:40 08.06.2024
- AI Journey на ПМЭФ: эксперты обсудили влияние искусственного интеллекта на современный мир
- 15:21 08.06.2024
- Игорь Сечин: Торговля в нацвалютах - важное условие для продолжения экспорта российской нефти
- 15:18 08.06.2024
- Переход на электромобили невозможен без решения целого ряда проблем – Сечин
- 15:00 08.06.2024
- Фицо призвал голосовать на выборах в ЕП за кандидатов, поддерживающих мир
- 14:00 08.06.2024
- Почти 70% российского экспорта рыбы приходится на Китай — Росрыболовство
- 13:00 08.06.2024
- Июнь в Москве по осадкам превысит норму — Вильфанд
- 12:58 08.06.2024
- Игорь Сечин: альтернативные источники энергии пока недостаточно надежны
- 12:30 08.06.2024
- Турция попала в «ловушку горячих денег» и пока может не мечтать о БРИКС — СМИ
- 12:15 08.06.2024
- Сбер: 200 тысяч россиян каждый день разговаривают с телефонными мошенниками
- 12:05 08.06.2024
- Сбер: Украденные телефонными мошенниками средства выводятся через криптокошельки и онлайн игры
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать