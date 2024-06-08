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Армия Израиля освободила в Газе четырех заложников, включая россиянина

16:00 08.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные провели спецоперацию в секторе Газа, в результате которой освободили четырех израильтян, удерживавшихся палестинскими радикалами в заложниках с 7 октября 2023 года. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, операция проводилась в районе лагеря палестинских беженцев Нусейрат в центральной части анклава. По ее итогам освобождены четыре человека: Ноа Аграмани (25 лет), Альмог Меир (21 год), Шломи Зив (40 лет) и Андрей Козлов (27 лет), имеющий также и российское гражданство. Все они здоровы и уже доставлены в больницу «Шиба» в пригороде Тель-Авива для прохождения медосмотра, сообщили в армии.

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