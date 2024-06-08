Игорь Сечин: альтернативные источники энергии пока недостаточно надежны

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Имеющиеся сегодня альтернативные источники энергии пока не могут обеспечить ни надежность поставок, ни их оптимальные технико-экономические характеристики, заявил главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин в своем докладе на энергетической панели XXVII Петербургского международного экономического форума.

Глава крупнейшей российской нефтяной компании напомнил гостям форума об исследованиях, проводившихся в 1976 году будущим лауреатом Нобелевской премии по физике академиком Петром Капицей, который на основании базовых физических принципов предсказал перспективу глобального энергетического кризиса из-за недостаточной эффективности всех видов альтернативной энергетики. «Как утверждал Капица, ключевой характеристикой любого вида энергии является плотность его энергетического потока, - отметил Сечин. - По этому показателю такие виды ископаемого топлива, как нефть (обеспечивает 195 Вт/м2) и газ (482 Вт/м2) намного опережают и солнечную (6,6 Вт/м2), и ветровую энергию (1,8 Вт/м2), которые, помимо прочих недостатков, имеют неравномерный или, выражаясь более научным языком, стохастический характер генерации энергии».

По словам главы «Роснефти», сейчас наиболее перспективным видом «чистого» топлива оказался водород, но есть проблемы. «Для него пока не существует ни коммерчески реализуемой технологии производства, ни логистики, ни даже рынков сбыта, - отметил Сечин. - Нужно также учитывать низкий пока КПД в связи с тем, что при производстве водорода расход энергии, потраченной для выполнения электролиза, оказывается больше, чем объем энергии, полученной на выходе. Таким образом, альтернативные источники энергии пока не могут обеспечить ни надежность поставок, ни их оптимальные технико-экономические характеристики».

Утверждение о связи выбросов с изменением климата, по мнению Игоря Сечина, требует объективной оценки. Без нее заявления о том, что антропогенный фактор является главным в изменении климата безосновательны. В своем докладе глава «Роснефти» напомнил, что климатические циклы Земли развиваются по объективным законам, присущим любому космическому телу. Причем на него влияют такие базовые факторы, как состояние атмосферы, активность Солнца, удаленность от него орбиты Земли, угол наклона и положение других планет относительно нашей планеты.

Отметим, что климатические изменения происходят также в результате фундаментальных природных явлений, таких как супервулканы, при извержении которых объем выбросов лавы и пепла превышает 1000 куб. км. По словам Сечина, подобные катаклизмы могут радикально менять ландшафты, провоцировать резкие похолодания – так называемые «вулканические зимы». В частности, извержение 74 тыс. лет назад индонезийского супервулкана Тоба привело к снижению глобальной температуры на 3,5-9 градусов Цельсия в результате выброса в атмосферу более 2 млрд тонн диоксида серы. Как напомнил глава «Роснефти», сопоставимые по масштабам извержения трижды происходили в провинции Йеллоустон в США, а последнее из известных извержений супервулканов, Таупо, произошло в Новой Зеландии около 25 тыс. лет назад. «По мнению ряда авторитетных ученых, например, лауреата Нобелевской премии по физике Джона Клаузера, основной причиной подобных изменения климата являются естественные механизмы саморегуляции планеты, а не «человеческий фактор», - заявил Сечин.

При этом за последние 600 млн лет содержание углекислого газа в атмосфере и температура воздуха многократно менялись без влияния на то ископаемого топлива и деятельность человека. Например, анализ информации о температуре за 10 тыс. лет, позволяет прийти к выводу, что с момента окончания последнего ледникового периода было уже девять периодов потепления. Причем во время семи из них температура на Земле была выше, чем сегодня. «Сторонники теории антропогенного фактора преподносят нам энергопереход как иллюзию спасения мира, - констатировал Сечин. - Сейчас, когда мы уже накопили определенный опыт осуществления энергоперехода, ясно, что ни его цель, ни, соответственно, подготовка к нему не были проработаны в соответствии с задачами и потребностями человечества, такими как инфраструктура, финансирование, обеспечение сырьевой базы, наличие соответствующих технологий».