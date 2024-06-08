Турция попала в «ловушку горячих денег» и пока может не мечтать о БРИКС — СМИ

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Турции, пытающиеся решить экономические неурядицы за счет привлечения из-за рубежа так называемых горячих денег (краткосрочных капиталов, привлекаемых в страну из-за рубежа), пока могут не мечтать о членстве в БРИКС. Такое мнение высказал обозреватель турецкой газеты «Айдындык» (Aydinlik) Хакан Топкурулу, комментируя слова главы турецкого МИД Хакана Фидана об интересе Анкары к организации.

По мнению журналиста, зависимость Турции от горячих денег после назначения главой Минфина Мехмета Шимшека, который использует «западные методы» решения проблем экономики, в том числе путем привлечения «блуждающего капитала», значительно выросла. «Объем горячих денег, который в 2022 году составлял $15-20 млрд, по данным ЦБ на 24 мая 2024 года, вырос до $57 млрд. Турция попала в ловушку горячих денег, поэтому она может не мечтать о членстве в БРИКС, не говоря уже о том, чтобы стать его членом в октябре», — отмечает автор публикации.