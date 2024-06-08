Почти 70% российского экспорта рыбы приходится на Китай — Росрыболовство

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 70% российского экспорта рыбы и рыбной продукции приходится на Китай, эта доля с каждым годом увеличивается. Об этом заявил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме.

«Китай является стратегическим партнером, и в рыболовстве это, наверное, наиболее значимый партнер. Достаточно сказать, что почти 70% российского экспорта рыбы и рыбной продукции приходится на Китай. С каждым годом эта доля увеличивается», — рассказал Соколов.

Он напомнил, что по итогам 2023 года экспорт рыбы и рыбной продукции из России составил примерно 2,2 млн тонн, из них 1,27 млн тонн пришлось на Китай.

«В результате недружественный действий ряда государств были прекращены поставки российской продукции, например, на рынок США. Очень осложнены поставки в Европу. Китай в этом отношении для нас становится все более важным и важным партнером», — отметил Соколов.