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Июнь в Москве по осадкам превысит норму — Вильфанд

13:00 08.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Июнь в столице в целом ожидается теплым, а количество осадков превысит норму. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Будут, конечно, периоды и понижения температуры во второй половине месяца. Но в целом июнь ожидается теплым. Он сейчас уже заметно превышает норму в течение первой недели. И количество осадков превысит норму», — сказал он.

Метеоролог заметил, что холодный и недождливый май, который наблюдался в Москве в этом году, является редкостью, такое бывает в 7-8% случаев. И если бы сейчас не было осадков, «то это была бы уже проблема», отметил он. По его словам, в мае в Московской области выпало чуть меньше половины месячной нормы осадков. В целом в центре Европейской России не было осадков, но сейчас почва пропитывается, заключил Вильфанд.

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