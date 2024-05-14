Почти 70% очистных сооружений на Волге соответствуют нормам — Козлов
12:32 14.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 70% очистных сооружений на реке Волге соответствуют требованиям и нормам. Об этом сообщил кандидат на пост министра природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на пленарном заседании Госдумы.
«У нас три кубокилометра (сточных вод в год — прим. ТАСС) загрязнение Волги. Наша задача — опуститься до цифры один. Надо минус два кубокилометра. Это 140 очистных. Из них 106 построено, 34 находятся в стадии строительства. Вот в этих 106 65 очистных соответствуют нормам и требованиям. Это почти 70%», — рассказал Козлов, отвечая на вопросы депутатов.
Из остальных очистных сооружений на Волге, 23 находятся в стадии запуска, и 18 не достигли надлежащего уровня. «Мы сейчас разбираемся вместе с губернаторами, силовым блоком в том числе, почему так получилось», — отметил Козлов.
В проекте оздоровления Волги, как напомнил Козлов, участвуют 16 регионов, он включает, помимо очистных сооружений, строительство 60 водопропускных сооружений, расчистку 1 324 км речных русел, 24 тысяч га нерестов.
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