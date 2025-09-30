При невыясненных пока обстоятельствах погиб посол ЮАР во Франции

19:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

При невыясненных пока обстоятельствах погиб посол Южно-Африканской Республики во Франции Нкосинати Эмманюэль Мтхетва. Его тело было обнаружено 30 сентября в XVII округе Парижа, вблизи гостиницы. По предварительным данным, посол выпал из окна своего номера, расположенного на 22 этаже. Замок на окне был взломан, утверждает прокуратура Парижа. Так что речь может идти или об убийстве, или о самоубийстве. Мтхетве было 58 лет. До назначения послом он на протяжении периода с 2014 по 2023 год работал в правительстве ЮАР, возглавляя министерства, курирующие культуру и спорт. Как сообщила прокуратура Парижа французским СМИ, Мтхетва пропал 29 сентября, и в тот же день его жена получила от него некое «тревожное сообщение».