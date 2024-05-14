Прибыль Сбера в апреле превысила 131 миллиард рублей

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Чистая прибыль Сбера по РПБУ (Российским положениям по бухгалтерскому учету) в апреле составила 131,1 млрд руб., что на 8,6% больше, чем в апреле 2023 года. Всего с начала года чистая прибыль банка составила 495,1 млрд руб., увеличившись на 5,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, следует из официального сообщения банка. Рентабельность капитала за четыре месяца 2024 года составила 22,4%.

«В апреле чистая прибыль Сбера выросла до 131,1 млрд руб., а рентабельность капитала составила 23,6%. Активность как корпоративных, так и розничных клиентов была достаточно высокой, что привело к росту совокупного кредитного портфеля на 1,4% за месяц. Привлечение средств также демонстрирует хорошую динамику: за апрель средства физических лиц выросли на 2%», – отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Средства физических лиц в Сбербанке составили 23,7 трлн руб. и выросли на 4,5% с начала года на фоне притока средств на срочные депозиты. Средства юридических лиц составили 12,3 трлн руб. и выросли на 7,7% за месяц преимущественно на фоне роста остатков на срочных счетах. С начала года средства юридических лиц выросли на 13,2%.

Розничный кредитный портфель вырос на на 3,4% с начала года – до 16,1 трлн руб. Портфель жилищных кредитов вырос на 1,3% с начала года и составил 10,3 трлн руб., портфель потребительских кредитов увеличился на 3,7% с начала года – до 4 трлн руб., а портфель кредитных карт прибавил 13,9% с начала года – объем портфеля превысил 1,8 трлн руб.

Корпоративный кредитный портфель увеличился на 1,5% за месяц – до 23,8 трлн рублей. С начала года портфель вырос на 2%. Доля просроченной задолженности осталась без изменений на уровне 2,1% на конец апреля: качество кредитного портфеля Сбера остается стабильным.

Общий капитал банка вырос на 1,9% за месяц за счет прибыли и составил 6,6 трлн руб. на 1 мая 2024 года. Коэффициенты достаточности базового и основного капитала составили 11,7% и 12% соответственно.

В банке также отметили рост подписчиков СберПрайм, число которых увеличилось на 1,2 млн с начала года и на конец апреля составило 11,3 млн человек. В апреле исполнился год с момента запуска нейросетовой модели GigaChat, за это время искусственный интеллект получил более 90 млн запросов от пользователей со всего мира. Сегодня сервис насчитывает 5 млн уникальных пользователей и более 4 тыс. корпоративных клиентов. Аналитики называют активное применение новых технологий, в том числе искусственного интеллекта, одним из драйверов роста банка.

Кроме того, эксперты отмечают благоприятную ситуацию для акционеров банка. Так, инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов отметил «последовательную дивидендную политику» банка. По его мнению, «дивиденды за 2024 год, скорее всего, превысят и без того рекордные цифры по 2023 году».

Данный сценарий выглядит реалистично, так как Сбер показывает стабильно положительные финрезультаты в 2024 году. Напомним, что Наблюдательный совет банка рекомендовал к одобрению на годовом общем собрании акционеров выплату рекордных дивидендов – 752 млрд руб. или 33,3 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию.

Стоимости бумаг Сбера растет: на прошлой неделе они подорожали до 313,49 руб. Трейдеры и аналитики не исключают роста цены до 410-460 руб. за акцию.