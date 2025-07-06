В декларации саммита страны БРИКС осудили атаки на ж/д и мосты в Брянской, Курской и Воронежской областях России

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны-участницы БРИКС решительно осудили атаки на мосты и железнодорожную инфраструктуру в Брянской, Курской и Воронежской областях РФ 31 мая, 1 и 5 июня. Об этом говорится в итоговой декларации саммита БРИКС, опубликованном пресс-службой правительства Бразилии.

«Мы самым решительным образом осуждаем атаки на мосты и железнодорожную инфраструктуру, умышленно направленные против мирных жителей в Брянской, Курской и Воронежской областях Российской Федерации 31 мая, 1 и 5 июня 2025 года, что привело к многочисленным пострадавшим среди мирного населения, включая детей», — говорится в документе.