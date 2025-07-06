У Германии может не остаться выхода, кроме как вернуться к воинской обязанности - Штайнмайер

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал «важной и правильной» дискуссию о возвращении в ФРГ воинской обязанности, однако признал, что такой шаг невозможно осуществить в кратчайшие сроки.

«Но мы должны продолжать эту дискуссию», — сказал он во время визита в Литву. Его слова приводит агентство DPA. «Поскольку в случае, если не хватит добровольцев для заполнения бреши, то с учетом изменения ситуации с безопасностью в Европе у нас не останется иного выхода, как вернуться к воинской обязанности», — заявил президент, отметив, что к этому нужно подготовиться. «Это требует больше времени на подготовку», — добавил Штайнмайер.