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НОВОСТИ

Илон Маск отправил в избирком США заявку на регистрацию America Party

17:10 06.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск подал заявку на регистрацию политической партии «Америка» в Федеральную избирательную комиссию США (FEC). Соответствующий документ размещен на портале ведомства.

Согласно заявлению, партия получит название «Америка» (America Party, AMEP). Заявка отправлена 6 июля. В настоящее время она числится как «необработанная» в реестре обращений и заявлений FEC.

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