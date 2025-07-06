Илон Маск отправил в избирком США заявку на регистрацию America Party

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск подал заявку на регистрацию политической партии «Америка» в Федеральную избирательную комиссию США (FEC). Соответствующий документ размещен на портале ведомства.

Согласно заявлению, партия получит название «Америка» (America Party, AMEP). Заявка отправлена 6 июля. В настоящее время она числится как «необработанная» в реестре обращений и заявлений FEC.