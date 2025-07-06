0
0
149
НОВОСТИ

За прошедшие сутки силы ПВО уничтожили почти триста украинских дронов – МО РФ

12:30 06.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО сбили за сутки 6 управляемых авиабомб и 298 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 298 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 06.07.2025
МЧС Москвы предупреждает о приходе с столицу аномальной жары
0
299
09:45 06.07.2025
Дискуссия о приеме в НАТО стала «токсичной» и «ходит по кругу» - МИД Украины
0
356
09:15 06.07.2025
Жертвами наводнения в Техасе стали уже 50 человек, среди которых 15 детей
0
301
09:00 06.07.2025
Илон Маск заявил, что создал политическую партию
0
370
21:00 05.07.2025
Россия производит в разы больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе — Рютте
0
1108
20:30 05.07.2025
БРИКС стал сообществом процветающих экономик — Лула да Силва
0
998
20:00 05.07.2025
Республиканцы опасаются, что Маск может ослабить их позиции на выборах в Конгресс — СМИ
0
972
19:30 05.07.2025
Американец Джозеф Татер находится в Праге и не планирует возвращаться в Москву
0
1242
19:00 05.07.2025
Паспорт гражданина РФ подлежит замене при изменении внешности его владельца — МВД
0
1113
18:30 05.07.2025
На торгпредство РФ в Швеции совершено нападение с использованием дрона
0
1074

Возврат к списку