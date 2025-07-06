За прошедшие сутки силы ПВО уничтожили почти триста украинских дронов – МО РФ
12:30 06.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО сбили за сутки 6 управляемых авиабомб и 298 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 298 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
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