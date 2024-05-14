0
0
163
НОВОСТИ

Польша намерена голосовать против миграционного пакта ЕС — министр

13:20 14.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша будет голосовать против миграционного пакта Евросоюза на заседании Совета ЕС 14 мая. Об этом сообщил интернет-порталу onet.pl министр финансов Польши Анджей Доманьский.

«Позиция правительства [Польши] последовательна и однозначна. Мы последовательно выступаем против элементов миграционного пакта, о которых договорилось правительство [бывшей правящей партии] „Право и справедливость“, — сказал министр.

По его мнению, пакт «не учитывает специфики государств, граничащих, к примеру, с Белоруссией, государств, которые сталкиваются с растущим давлением так называемой гибридной войны».

Во вторник представители государств ЕС в Брюсселе должны подписать ряд документов миграционного пакта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 14.05.2024
Адмирал Евменов назначен начальником Военно-морской академии — источник
0
63
14:00 14.05.2024
Расходы на здравоохранение в 2024 году составляют 3,7% ВВП — Мурашко
0
108
13:44 14.05.2024
Прибыль Сбера в апреле превысила 131 миллиард рублей
0
109
13:05 14.05.2024
Установлена вся группа украинцев, прикрывавших взрыв «Северных потоков» — Деркач
0
209
13:00 14.05.2024
Патрушев в качестве помощника президента будет курировать кораблестроение — Песков
0
203
12:32 14.05.2024
Почти 70% очистных сооружений на Волге соответствуют нормам — Козлов
0
214
12:20 14.05.2024
Западная и северная части Волчанска контролируются силами РФ, идут уличные бои — Ганчев
0
222
12:05 14.05.2024
Польша не сможет передать Украине системы Patriot — Дуда
0
268
12:00 14.05.2024
Руководство ВСУ покинуло Купянск, оставив подразделения прикрытия — Водолацкий
0
275
11:32 14.05.2024
ЕС рискует стать жертвой конкуренции Китая и США, предупредил Боррель
0
302

Возврат к списку