Польша намерена голосовать против миграционного пакта ЕС — министр
13:20 14.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша будет голосовать против миграционного пакта Евросоюза на заседании Совета ЕС 14 мая. Об этом сообщил интернет-порталу onet.pl министр финансов Польши Анджей Доманьский.
«Позиция правительства [Польши] последовательна и однозначна. Мы последовательно выступаем против элементов миграционного пакта, о которых договорилось правительство [бывшей правящей партии] „Право и справедливость“, — сказал министр.
По его мнению, пакт «не учитывает специфики государств, граничащих, к примеру, с Белоруссией, государств, которые сталкиваются с растущим давлением так называемой гибридной войны».
Во вторник представители государств ЕС в Брюсселе должны подписать ряд документов миграционного пакта.
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