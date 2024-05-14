Польша намерена голосовать против миграционного пакта ЕС — министр

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша будет голосовать против миграционного пакта Евросоюза на заседании Совета ЕС 14 мая. Об этом сообщил интернет-порталу onet.pl министр финансов Польши Анджей Доманьский.

«Позиция правительства [Польши] последовательна и однозначна. Мы последовательно выступаем против элементов миграционного пакта, о которых договорилось правительство [бывшей правящей партии] „Право и справедливость“, — сказал министр.

По его мнению, пакт «не учитывает специфики государств, граничащих, к примеру, с Белоруссией, государств, которые сталкиваются с растущим давлением так называемой гибридной войны».

Во вторник представители государств ЕС в Брюсселе должны подписать ряд документов миграционного пакта.