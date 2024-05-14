0
0
101
НОВОСТИ

Расходы на здравоохранение в 2024 году составляют 3,7% ВВП — Мурашко

14:00 14.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расходы на здравоохранение в 2024 году составляют 6,7 трлн рублей, это 3,7% ВВП. Об этом сообщил кандидат на пост министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании в Госдуме.

«Расходы на здравоохранение в последние годы росли активно, в 2021 году — 5,3 трлн рублей, в 2024-м — 6,7 [трлн рублей]. Составляют они сейчас, в 2024 году, 3,7% [ВВП]. В течение года с Минфином решаются определенные еще дополнительные задачи, в том числе в этом году это еще и помощь в лечении раненых, где государственный сектор также подключается», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 14.05.2024
Адмирал Евменов назначен начальником Военно-морской академии — источник
0
63
13:44 14.05.2024
Прибыль Сбера в апреле превысила 131 миллиард рублей
0
109
13:20 14.05.2024
Польша намерена голосовать против миграционного пакта ЕС — министр
0
166
13:05 14.05.2024
Установлена вся группа украинцев, прикрывавших взрыв «Северных потоков» — Деркач
0
209
13:00 14.05.2024
Патрушев в качестве помощника президента будет курировать кораблестроение — Песков
0
203
12:32 14.05.2024
Почти 70% очистных сооружений на Волге соответствуют нормам — Козлов
0
214
12:20 14.05.2024
Западная и северная части Волчанска контролируются силами РФ, идут уличные бои — Ганчев
0
222
12:05 14.05.2024
Польша не сможет передать Украине системы Patriot — Дуда
0
268
12:00 14.05.2024
Руководство ВСУ покинуло Купянск, оставив подразделения прикрытия — Водолацкий
0
275
11:32 14.05.2024
ЕС рискует стать жертвой конкуренции Китая и США, предупредил Боррель
0
302

Возврат к списку