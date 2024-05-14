Расходы на здравоохранение в 2024 году составляют 3,7% ВВП — Мурашко

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расходы на здравоохранение в 2024 году составляют 6,7 трлн рублей, это 3,7% ВВП. Об этом сообщил кандидат на пост министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании в Госдуме.

«Расходы на здравоохранение в последние годы росли активно, в 2021 году — 5,3 трлн рублей, в 2024-м — 6,7 [трлн рублей]. Составляют они сейчас, в 2024 году, 3,7% [ВВП]. В течение года с Минфином решаются определенные еще дополнительные задачи, в том числе в этом году это еще и помощь в лечении раненых, где государственный сектор также подключается», — сказал он.