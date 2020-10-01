ВС РФ сейчас наиболее боеспособны со времен окончания холодной войны - Bloomberg
11:20 01.10.2020 Источник: РБК
Российские вооруженные силы сейчас наиболее боеспособны со времен окончания холодной войны. Такой вывод сделали авторы доклада «Оценка российской модернизации вооруженных сил» из лондонского Международного института стратегических исследований, пишет Bloomberg.
Эксперты сообщили, что после инвестиций и военных реформ на протяжении последних десяти лет российские войска оснащены и подготовлены значительно лучше, чем в предшествующие периоды.
«Сегодня российские вооруженные силы являются мощным военным инструментом, который Москва готова использовать или угрожать с помощью него», — говорится в докладе. РБК
НОВОСТИ
- 12:32 01.10.2020
- В Нигерии музыканта приговорили к смерти из-за песни
- 12:20 01.10.2020
- Патриарх призвал провести общественное обсуждение законопроекта о порядке изъятия детей
- 12:05 01.10.2020
- Навальный работает с западными спецслужбами, действует в их интересах - Володин
- 12:00 01.10.2020
- В России за сутки выявили 8 945 заразившихся коронавирусом
- 11:32 01.10.2020
- Под «Джокондой» да Винчи обнаружен скрытый эскиз
- 11:05 01.10.2020
- ЕБРР снизил прогноз роста ВВП России в 2021 году с 4% до 3%
- 11:00 01.10.2020
- В Ереване сообщили о сбитом вертолете ВВС Азербайджана, который упал на территории Ирана
- 10:32 01.10.2020
- В Турции обеспокоились маневрами российских самолетов-амфибий
- 10:20 01.10.2020
- Почти половина россиян от 18 до 45 лет не хотят заводить детей - исследование
- 10:05 01.10.2020
- Военный бюджет Азербайджана равен всему бюджету Армении - посол Азербайджана в РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать