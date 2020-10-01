ВС РФ сейчас наиболее боеспособны со времен окончания холодной войны - Bloomberg

11:20 Источник: РБК

Российские вооруженные силы сейчас наиболее боеспособны со времен окончания холодной войны. Такой вывод сделали авторы доклада «Оценка российской модернизации вооруженных сил» из лондонского Международного института стратегических исследований, пишет Bloomberg.

Эксперты сообщили, что после инвестиций и военных реформ на протяжении последних десяти лет российские войска оснащены и подготовлены значительно лучше, чем в предшествующие периоды.

«Сегодня российские вооруженные силы являются мощным военным инструментом, который Москва готова использовать или угрожать с помощью него», — говорится в докладе. РБК