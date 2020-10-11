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Число госпитализированных с коронавирусом в Москве выросло на 12% за последнюю неделю

13:10 11.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве возросло на 12% за последнюю неделю. Об этом сообщили в воскресенье в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Там уточнили, что в городе подтвердили 4 501 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

"За сутки госпитализировано 994 пациента с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 12% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 275 человек", - говорится в сообщении.

По имеющимся данным, 10,9% заболевших - дети, 43,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,6% - от 46 до 65 лет, еще 11,7% - от 66 до 79 лет, 4,5% - люди старше 80 лет. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напомнил о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.

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