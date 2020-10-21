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Один из испытателей оксфордской вакцины то COVID-19 умер в Бразилии

20:11 21.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из участников национальных испытаний вакцины от коронавируса разработки Оксфордского университета и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca ("Астразенека") умер в Бразилии. Об этом сообщает в среду газета "Глобу".

По информации издания, смерть 28-летнего волонтера произошла "в результате осложнений COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом - прим. ТАСС)". Отмечается, что Международный комитет по оценке безопасности вакцины в понедельник уведомил бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa, фармрегулятор - прим. ТАСС) о произошедшем.

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