Один из испытателей оксфордской вакцины то COVID-19 умер в Бразилии

20:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из участников национальных испытаний вакцины от коронавируса разработки Оксфордского университета и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca ("Астразенека") умер в Бразилии. Об этом сообщает в среду газета "Глобу".

По информации издания, смерть 28-летнего волонтера произошла "в результате осложнений COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом - прим. ТАСС)". Отмечается, что Международный комитет по оценке безопасности вакцины в понедельник уведомил бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa, фармрегулятор - прим. ТАСС) о произошедшем.