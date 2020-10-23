Возвращение дореволюционных названий улицам в Тарусе коммунисты назвали издевательством
12:32 23.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Коммунисты назвали издевательством над историей возвращение дореволюционных названий улицам в Тарусе. Инициатива по переименованию 16 проспектов поступила от властей Калужской области.
Так, например, улица Ленина станет Калужской, Комсомольская – Серпуховской, Пионерская – Огородной, Свердлова – Овражной, Урицкого – Лесопильной и так далее.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин обвинил властей калужского региона в разжигании социальной розни. По мнению политика, население региона нововведения воспримет негативно.
«Мы резко против, потому что считаем, что никакой необходимости в этих переименованиях нет кроме разжигания фактически социальной розни и выпада против нашей советской истории, а также бесполезной траты миллионов, а может быть даже десятка миллионов рублей. Переименование улицы — это всегда затратно, там не только смена таблички. Это изменения в документах, в топографии. Это процесс огромный, который требует бюджетных средств.
Сейчас, на фоне пандемии, когда идёт спад в экономике, бюджетные средства надо очень аккуратно направлять на решение социальных задач, на борьбу с COVID-19. Вот эта абсолютно безумная идея зачем-то переименовать улицы, когда это ни для чего не нужно, не воспринимается населением — это просто откровенный фарс антикоммунистической группировки в этом городе. Мы резко осуждаем, это издевательство над нашей историей».
Глава администрации Тарусского района Руслан Смоленский на своей странице в соцсети назвал переименование улиц историческим событием. Он отметил, что решение было непростое, но «однозначно возвращающее нам нашу историческую память, наши истоки и традиции».
НОВОСТИ
- 13:05 23.10.2020
- Кремль сожалеет, что соревнование в нелюбви к РФ стало обычной практикой на выборах в США
- 13:00 23.10.2020
- Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заразился коронавирусом
- 12:20 23.10.2020
- Ситуация с коронавирусом в мире в последние недели серьезно ухудшается - Мурашко
- 12:05 23.10.2020
- Хакер из Нидерландов подобрал пароль к Twitter Трампа
- 12:00 23.10.2020
- Кредитный портфель граждан РФ превысил 19 трлн рублей
- 11:32 23.10.2020
- В Карачаево-Черкесии и Дагестане ликвидированы две экстремистские ячейки - ФСБ
- 11:20 23.10.2020
- Основная версия СК загрязнения Авачинского залива на Камчатке - природная причина
- 11:05 23.10.2020
- Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Волина, отвечавшего за медиаотрасль
- 11:00 23.10.2020
- В России за сутки выявили 17 340 заразившихся коронавирусом, это максимум за всю пандемию
- 10:32 23.10.2020
- UEFA наказал азербайджанский ФК «Карабах» за воинское приветствие
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать