Возвращение дореволюционных названий улицам в Тарусе коммунисты назвали издевательством

12:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Коммунисты назвали издевательством над историей возвращение дореволюционных названий улицам в Тарусе. Инициатива по переименованию 16 проспектов поступила от властей Калужской области.

Так, например, улица Ленина станет Калужской, Комсомольская – Серпуховской, Пионерская – Огородной, Свердлова – Овражной, Урицкого – Лесопильной и так далее.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин обвинил властей калужского региона в разжигании социальной розни. По мнению политика, население региона нововведения воспримет негативно.

«Мы резко против, потому что считаем, что никакой необходимости в этих переименованиях нет кроме разжигания фактически социальной розни и выпада против нашей советской истории, а также бесполезной траты миллионов, а может быть даже десятка миллионов рублей. Переименование улицы — это всегда затратно, там не только смена таблички. Это изменения в документах, в топографии. Это процесс огромный, который требует бюджетных средств.

Сейчас, на фоне пандемии, когда идёт спад в экономике, бюджетные средства надо очень аккуратно направлять на решение социальных задач, на борьбу с COVID-19. Вот эта абсолютно безумная идея зачем-то переименовать улицы, когда это ни для чего не нужно, не воспринимается населением — это просто откровенный фарс антикоммунистической группировки в этом городе. Мы резко осуждаем, это издевательство над нашей историей».

Глава администрации Тарусского района Руслан Смоленский на своей странице в соцсети назвал переименование улиц историческим событием. Он отметил, что решение было непростое, но «однозначно возвращающее нам нашу историческую память, наши истоки и традиции».