ЕС заявил об искажении РФ рыночных механизмов в экономике и пригрозил пошлинами

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия опубликовала в пятницу доклад о "значительных искажениях рыночных механизмов в экономике России со стороны правительства". Как говорится в заявлении ЕК, его положения могут быть использованы для введения антидемпинговых пошлин ЕС на российские товары.

По оценкам ЕК, "искажения" наблюдаются в части оплаты труда и стоимости энергии. "Этот доклад стал результатом тщательных исследований и сбора фактов о различных аспектах российской экономики, которые могут иметь прямое отношение к нашим антидемпинговым расследованиям", - заявил в связи с этим первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.