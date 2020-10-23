России предрекли исчезновение лекарств с рынка из-за сбоя системы маркировки
16:12 23.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Общественники предрекли исчезновение важных лекарств с российского рынка из-за сбоя системы маркировки. Ранее поставки медикаментов в нашу страну прекратила венгерская фармацевтическая компания Gedeon Richter.
Машины с препаратами развернулись на границе, так как технические неполадки помешали растаможить груз.
Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулёв в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил обеспокоенность в связи с инцидентом. По его словам, вслед за компанией Gedeon Richter, ввоз лекарств в Россию приостановят и другие фирмы.
«В том, что что это несёт в себе серьёзные угрозы, у нас сомнений нет. За Gedeon Richter потянутся другие компании. Проблема носит системный характер. Это означает исчезновение лекарственных препаратов с рынка России. Это же не шубы или фотоаппараты, это лекарственные препараты, от которых зачастую зависит жизнь людей. Ситуация, мы считаем, угрожающая. Мы разделяем все опасения. Мы неоднократно обращались в Правительство Российской Федерации о том, что маркировку надо вводить очень плавно, поэтапно».
Жулёв предположил, что после случившегося доля зарубежных препаратов в системе госзакупок РФ начнёт стремительно снижаться.
«Мы не против маркировки, но главная задача — предотвратить перебои в лекарственном обеспечении всего здравоохранения нашей страны. По-видимому, эта угроза сейчас начинает реализовываться, это то, о чём мы предупреждали. Мы считаем, что необходимы какие-то срочные меры по изменению действующих нормативных документов для того, чтобы этот переход на маркировку был более плавным и гибким. Мы должны понимать, что под рынком страны [понимаются — прим. ГМ] не только аптеки, но и госзакупки и так далее».
С 1 июля в России начала действовать система маркировки лекарств. Ею занимается одна компания — ООО «Оператор-ЦРПТ». На каждую упаковку наносится уникальный код из 14 знаков, без него лекарство не пробивается в аптеках. Сбой в системе возник из-за серьёзных нагрузок. Провизоры должны нанести на каждую упаковку этот код, для чего обращаются к оператору.
Как сообщает «Фармацевтический вестник» со ссылкой на письмо Gedeon Richter в Минздрав, компания регулярно направляет запросы оператору мониторинговой системы, но проблема до сих пор не устранена. В итоге невозможно поставить препараты из списка жизненно необходимых.
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