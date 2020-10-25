В результате переговоров в Лондоне Британия и ЕС приблизились к торговой сделке - СМИ

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры между Великобританией и Евросоюзом о заключении торгового соглашения, возобновившиеся с 22 октября в Лондоне, проходят в положительном ключе, что дает повод для осторожного оптимизма относительно возможной сделки. Об этом в воскресенье сообщила газета "Санди телеграф" со ссылкой на источники.

По их данным, представитель ЕС Мишель Барнье собирается продлить свое пребывание в Лондоне до 28 октября на фоне взаимных уступок на переговорах. Изначально предполагалось, что делегация Евросоюза будет находиться в британской столице до 25 октября. Как подчеркнуло издание, ожидается, что во второй половине следующей недели стороны переберутся в Брюссель, чтобы обсудить последние детали соглашения. При этом и Великобритания, и Европейский союз полагают, что к 31 октября необходимо решить, имеет ли смысл вести дальше переговоры.

По словам источника газеты, стороны на данный момент согласовали позиции примерно по 90% всех тем, которые хотели бы отразить в тексте соглашения. "Существует вероятность, что нам удастся добиться значительного прогресса", - приводит издание высказывания другого собеседника, близкого к правительству Великобритании.