Рестораторы Москвы готовы распространить систему QR-кодов на дневные заведения
21:28 27.10.2020
Система QR- кодов внедрена во всех заведениях Novikov group, работающих после полуночи, заявил ресторатор Аркадий Новиков, по словам которого, его коллеги поддержали использование этой платформы даже в дневных заведениях. «Мы уже регистрируем гостей через QR-код во всех заведениях, которые работают после 24 часов, но пока гости не очень активно реагируют на регистрацию в ресторанах, - сообщил Новиков. - Мы пытаемся им объяснять, почему это важно. Если будет приказ о том, что нужно регистрировать кафе и рестораны, которые работают днем, то мы обязательно будем это делать, любое постановление мы выполняем. Важно, чтобы наши посетители понимали, что это необходимо делать и регистрировались. Я думаю, что это важно для москвичей и для работников ресторанов, чтобы было меньше заболевших».
По словам владельца ресторанного холдинга Perelman People Владимира Перельмана, система QR-кодов должны быть внедрена и в дневных заведениях. «Посетители понимают, в какой сложной ситуации во время пандемии оказалось все ресторанное сообщество, и сейчас у всех гостей есть ощущение, что таким образом они поддерживают нас. Я считаю, что эта мера позволяет обезопасить граждан и думаю, что мы распространим эту систему на все наши заведения и будем договариваться с гостями, что это для их блага. У меня нет сомнений, что они воспримут эту систему адекватно. Я считаю, что и на дневные часы нужно распространить эту систему, так как это хорошо работает и на гостей и на персонал. Также хорошо бы распространить эту систему за пределы Москвы», - полагает ресторатор.
Также о том, что систему QR-кодов планируется внедрять в их заведениях сообщили совладелец ресторанов «Уголек», Pinch и Uilliam's и «Северяне» Илья Тютенков.
Как сообщала «НГ», по словам руководителя московского департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, хотя поначалу предполагалось, что пользоваться платформой будут около 500 ночных клубов и баров, добровольно коды вводят и другие предприятия сферы услуг. «Эта система работает и работает достаточно четко, при этом более 50% заведений делают это по собственной инициативе в заявительном порядке. Помимо заведений, которые попадают под действие указа мэра, ее уже добровольно применяют и многие другие предприятия общественного питания - кафе и рестораны. Уже добровольно. Возможно, она будет применяться и в других предприятиях торговли Москвы», - сказал глава департамента.
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