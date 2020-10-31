Андрей Воробьев рассказал о нововведениях в Подмосковье в связи с COVID-19

14:40

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о некоторых нововведениях в регионе по ситуации с COVID-19 и подписал новое постановление.

Жителям Подмосковья старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями нужно находиться на самоизоляции, сказал Андрей Воробьев в прямом эфире на телеканале "Россия 24". Такая мера необходима, чтобы позаботиться о здоровье граждан из группы "риска". Преимущественное количество всех госпитализированных с COVID-19 и пневмонией в Подмосковье - это люди в возрасте 65+ и с хроническими заболеваниями.

Губернатор подчеркнул, что социальные карты блокироваться не будут, также можно ездить в медучреждения, ходить в магазины и на прогулки.

В постановлении о дополнительных ограничения для предотвращения распространения COVID-19 отмечается, что со 2 ноября до 15 ноября вводится обязательная изоляция граждан в возрасте 65+ и с хроническими заболеваниями (без блокировки соцкарт). Министерство социального развития Московской области наделяется полномочиями по принятию решений о приостановлении деятельности подведомственных учреждений.

Министерство государственного управления Московской области наделяется полномочиями по принятию решений о переводе МФЦ на режим работы по записи. Решения принимаются исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации и с учетом позиции муниципального главы. Записаться будет возможно как через портал госуслуг, так и по телефону горячей линии 8-800-550-50-30.

ГУ ЗАГС наделяется полномочием по принятию решений о переводе органов ЗАГС на режим работы по записи. Записаться будет возможно как через портал госуслуг, так и по телефонам отделов ЗАГС. Телефон горячей линии для консультаций 8(495) 694-18-64.

Также губернатор рассказал про ситуацию с COVID-19 в Подмосковье. Тестирование на заболевание увеличили в октябре с 20 до 30 тыс., выявление за сутки выросло с 450 до 522. Но выписка идет хорошо. Коечный фонд в Московской области достаточный, всем, кто нуждается, оказывается необходимая медпомощь. Сейчас 14 000 коек, к концу ноября их станет 18-19 тыс.

Со следующей недели около 800-850 школ региона выходят с каникул. По заболеваниям критических цифр нет, все штатно. Родители могут оставить ребенка на домашнем обучении, при этом школьник также пройдет аттестацию и будет делать домашние задания.

Плановая помощь в регионе не закрыта. Врачи уделяют внимание и другим заболеваниям. На ковид мобилизовано дополнительно 30 тыс. врачей, медперсонала, водителей и фельдшеров. Массовая вакцинация начнется с января.