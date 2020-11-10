В Москве из-за нестабильной ситуацией с COVID-19 усилили ограничения
14:59 10.11.2020
Сложная ситуация с распространением коронавируса провела к тому, что столичные власти приняли решение усилить антиэпидемические ограничения. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с сентября отмечен всплеск пандемии. «Два с половиной месяца идет настоящая борьба с этой бедой, - написал градоначальник на своем сайте. - Однако последние дни мы вновь видим существенный рост. В понедельник, 9 ноября 2020 было выявлено 6897 случаев заболевания – антирекорд за весь период пандемии. В середине августа лишь 1 из 100 ПЦР-тестов давал положительный результат. В конце октября доля положительных тестов выросла до 5,8%, а затем и – до 7,5%. И, к сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации».
В связи с этим, медики считают, что требуется ввести дополнительные ограничения, чтобы разрывать цепочки передачи вируса и снижать уровень заболеваемости. Они будут действовать с 13 ноября действовать два месяца, до 15 января 2021 года.
Согласно принятому мэрией решению, студенты городских вузов и колледжей перейдут на дистанционную форму обучения, школьникам и студентам, рекомендуется соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу.
Заведения общественного питания, ночные клубы, караоке, боулинги, дискотеки и другие развлекательные заведения будут закрыты с 23.00 до 6.00 за исключением продажи готовых блюд на вынос. В театрах, кинотеатрах и концертных залах максимальное число зрителей не должно превышать 25% общей вместимости зала.
Массовые физкультурные и спортивные мероприятия с участием зрителей можно будет проводить только при после согласования с Департаментом спорта Москвы и Роспотребнадзора. Также временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей. Однако ограничения не распространяются на официальные мероприятия, «проводимые по решению органов исполнительной власти».
Кроме того, временно приостанавливается работа детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров, детских комнат в торговых комплексах, детских уголков в заведениях общепита и других мест развлечения и присмотра за детьми в зданиях. А вот проведение развлекательных мероприятий для детей на открытом воздухе по-прежнему разрешено.
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