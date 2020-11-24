Почти 60% студентов российских вузов перешли на дистанционное обучение - Голикова

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 2,4 млн студентов российских вузов перешли на дистанционное обучение. Это 57,9% всех студентов в стране, сообщила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сегодня общий контингент обучающихся в вузах составляет 4 млн человек, по очной форме - 2,5 млн. На сегодняшний день переведены на дистанционную форму обучения почти 2,4 млн человек, это 57,9%. Чуть более 1 млн человек переведены на смешанную дистанционно-очную форму обучения", - сказала она на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.