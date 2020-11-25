Cуд в Нидерландах считает необходимым допросить военных 53-й зенитно-ракетной бригады РФ по делу MH17
16:32 25.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Голландский суд частично удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого Олега Пулатова о допросе военных 53-й зенитно-ракетной бригады РФ в качестве свидетелей по делу MH17. Соответствующее решение огласил в среду председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс.
"Суд считает необходимым частично гарантировать данное ходатайство, - отметил он. - Допрос членов 53-й зенитно- ракетной бригады РФ является важным, чтобы узнать, были ли они вовлечены в транспортировку ЗРК "Бук". Это требование представляется целесообразным".
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