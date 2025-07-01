Главком ВСУ Сырский запретил скопление личного состава после ударов по учебным центрам

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский запретил скопление личного состава и военной техники в палаточных городках после атаки беспилотников на учебные центры.

«Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках — запрещено!», — написал он в телеграм-канале. Как утверждает Сырский, на местах подготовки украинских военнослужащих будут сооружаться новые укрытия. Главком ВСУ призвал к «обязательному соблюдению требований» по оборудованию укрытий в учебных центрах и на полигонах.