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Главком ВСУ Сырский запретил скопление личного состава после ударов по учебным центрам

13:20 01.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский запретил скопление личного состава и военной техники в палаточных городках после атаки беспилотников на учебные центры.

«Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках — запрещено!», — написал он в телеграм-канале. Как утверждает Сырский, на местах подготовки украинских военнослужащих будут сооружаться новые укрытия. Главком ВСУ призвал к «обязательному соблюдению требований» по оборудованию укрытий в учебных центрах и на полигонах.

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