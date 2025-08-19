Сбер выпустит детские платежные браслеты

19:45

Иллюстрация пресс-службы Сбера

Скоро в России появятся первые детские платёжные браслеты от Сбера для клиентов 6-13 лет. Браслет крепится на запястье с помощью регулируемой застёжки. Он выпускается в универсальных цветах — зелёном и фиолетовом. Оплата происходит так же быстро, как картой или телефоном. С таким браслетом можно ходить в школу, и родители могут быть спокойны за сохранность денежных средств ребёнка.

В продажу браслеты поступят осенью — Сбер проинформирует об этом своих клиентов дополнительно.