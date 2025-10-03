Умные технологии СберСити по мониторингу и управлению недвижимостью протестируют в РЖД

15:15

РЖД-Технологии оценит возможность внедрения программно-аппаратного комплекса СберСити по мониторингу и управлению недвижимостью «Андромеда» в рамках цифровой трансформации РЖД. Сервис в режиме реального времени обеспечивает диспетчеризацию и мониторинг на объектах, а также помогает оптимизировать потребление энергоресурсов. Впервые цифровое решение было внедрено и масштабировано в новом смарт-районе Москвы – СберСити.

Соглашение о технологическом сотрудничестве ООО «РЖД-Технологии» и АО СЗ «Рублево-Архангельское» (застройщик СберСити) было подписано на международном форуме «Цифровая транспортация 2025».

По результатам проведенного тестирования будет принято решение о возможности использования сервиса в административных и офисных зданиях РЖД. Также решение может использоваться на железнодорожных вокзалах и различных объектах инженерной инфраструктуры компании.

«Андромеда» позволяет создать единую систему для анализа данных телеметрии и управления всем инженерным оборудованием и процессами диспетчеризации объектов. Единая платформа мониторинга позволяет повысить эффективность и прозрачность функций эксплуатации на различных объектах недвижимости.

Сервис автоматически выявляет внештатные ситуации и возникшие инциденты и тем самым помогая их оперативному устранению. Сервис в том числе является эффективным инструментом энергоменеджмента, позволяя в режиме реального времени оптимизировать объем потребляемых ресурсов и как следствие затраты на них.

Программно-аппаратный комплекс «Андромеда» используется для управления инженерными системами жилых и коммерческих объектов СберСити, а также гостиничных комплексов умного района. Программно-аппаратный комплекс в том числе внедрен для мониторинга инженерных систем жизнеобеспечения зданий штаб-квартиры Сбера. Всего дистанционный контроль с помощью цифрового решения осуществляется на более чем на 8 тысячах различных объектах недвижимости.

«Применение умных технологий в системах инцидент-менеджмента, управления зданиями и энергоменеджмента открывает доступ к новым уровням производительности и устойчивости бизнеса. Благодаря автоматизированному мониторингу и анализу данных организации получают уникальные возможности для предотвращения аварийных ситуаций, минимизации эксплуатационных расходов, оптимизации ресурсов и повышения комфорта сотрудников. Умные здания становятся не просто технологическими шедеврами, а эффективными инструментами снижения расходов и повышения комфорта В эффективности смарт-диспетчера мы смогли убедиться, выстроив умную систему управления недвижимостью», – рассказал Евгений Чуланов, заместитель гендиректора по вопросам IT и искусственного интеллекта АО СЗ «Рублево-Архангельское» (СберСити).

«Наша компания с 2019 года занимается цифровой трансформацией и внедряет сквозные цифровые технологии в периметр холдинга «РЖД». Применение решений от крупнейших игроков российского ИТ-рынка, тем более, успешно используемых в сложных, территориально распределенных структурах, позволяет нам соответствовать статусу инновационной российской компании и успешно выполнять проекты цифровой трансформации. Мы продолжаем «скаутить» рынок на предмет российских решений, применимых в «РЖД», и смарт-диспетчер СберСити соответствует высоким критериям выбора», – рассказал первый заместитель генерального директора ООО «РЖД-Технологии» Евгений Крекотень.