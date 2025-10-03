Венгрия не хочет разделить судьбу Украины — Орбан

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народ Венгрии не хочет умирать за интересы Киева, страна не хочет разделить судьбу Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы не хотим разделить их судьбу. <…> Если мы примем Украину [в ЕС], мы окажемся в состоянии войны с Россией. Мы не хотим умирать за Украину», — приводит слова Орбана госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач на своей странице в соцсети Х.

Орбан подчеркнул, что главным приоритетом венгерского правительства остается защита интересов и жизней своих граждан.